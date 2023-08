Deam amanhece nas ruas para prender valentões e agressores de mulheres em MS

Durante as primeiras horas da manhã desta quarta-feira (2), a Polícia Civil por intermédio da Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), saiu às ruas com uma missão: prender valentões, machões e agressores de mulheres que estejam com mandado de prisão em aberto.

A investida é em relação ao mês de agosto, considerado no combate a violência contra a mulher. Com isso, foi deflagrada a 'Operação Bellatrix' que conta com suporte de várias delegacias do interior.

Nesta quarta, serão mais de 50 mandados de prisões que estão sendo cumpridos - 25 somente em Campo Grande, coordenado pela própria Deam.

No interior, as ações estão com as delegacias de Três Lagoas, Corumbá, Aquidauana, Jardim, Ponta Porã, Dourados, Bataguassu, Coxim, Paranaíba, Fátima do Sul, Nova Andradina, Naviraí.

A Delegada Titular, Dra. Elaine Benicasa ressalta o compromisso da Polícia Civil na elucidação e prisão dos autores de violência contra a mulher, lembrando que neste ano, igualmente como no ano passado, a DEAM possui 100% na resolutividade e prisão dos autores de feminicídios consumados e tentados.

Até o final da manhã desta quarta-feira, a delegada deve apresentar um balanço da operação em coletiva de imprensa.

Deixe seu Comentário

Leia Também