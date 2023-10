Polícia apreende 203 papagaios e motorista oferece R$ 1 mil para não ser preso

Uma fiscalização da Polícia Militar Rodoviária apreendeu 203 papagaios, uma maritaca e uma arara-vermelha, no km 24 da MS-141, em Angélica, no interior de Mato Grosso do Sul. As aves, consideradas ameaçadas de extinção, estavam dentro de caixas de madeira no porta-malas do veículo. Dois homens, que transportavam os animais, foram multados em mais de R$1 milhão por crime ambiental, sendo que um deles ofereceu dinheiro aos policiais em troca de liberdade.

Os envolvidos foram multados em R$ 1.040.000 e devem responder por crime ambiental e corrupção ativa na forma tentada.

A PMR informou que realizava fiscalização de trânsito na rodovia, quando identificou que um carro estava com a lanterna traseira queimada, momento em que foi feita abordagem e a guarnição encontrou os animais no porta-malas do veículo.

Os dois homens que estavam no veículo informaram que pegaram os animais na região de Angélica e tinham a missão de entregar para um caminhoneiro que os levariam para o estado do Paraná. Os dois envolvidos já apresentavam passagens por crimes ambientais em MS e em SP.

Durante a abordagem, o condutor do veículo ofereceu uma quantia de R$ 1 mil reais para ser liberado pelos policiais, momento em que foi dado voz de prisão por crime ambiental e corrupção ativa na forma tentada.

De acordo ainda com a PMR, um dos envolvidos tinha um mandado de prisão em aberto por crime ambiental e o outro várias passagens pelo mesmo crime. A polícia identificou que a quadrilha contava com 11 pessoas.

