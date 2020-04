Polícia apreende 300 kg de maconha escondidas em pneus de caminhão

A polícia apreendeu 300 kg de maconha escondida nos pneus de um caminhão, na MS-164, em Ponta Porã, neste sábado (11). O motorista do veículo fugiu a pé para o Paraguai.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMR), um caminhão com placas de Adamantina (SP), foi abordado durante operações de controle de fluxo viário sanitário, em vigor por conta da Pandemia relacionada ao COVID-19.

Os policiais encontraram a maconha, escondida nos pneus, após realizarem um vistoria no caminhão. A droga estava separada em 392 tabletes. O motorista do caminhão, ao perceber que seria abordado, desceu do caminhão e fugiu com destino ao Paraguai.

Diante dos fatos, o veículo e as drogas foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Ponta Porã.

Deixe seu Comentário

Leia Também