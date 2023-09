Polícia apreende carga de maconha avaliada em quase R$ 1,5 milhão

Uma carga de maconha, avaliada mais de R$ 1,4 milhão foi apreendida pelas equipes das Bases Operacionais de Ponta Porã e de Vista Alegre, na manhã de quarta-feira (13). A droga estava em dois veículo, que foram abandonados às margens da MS-164.

Conforme as informações iniciais, os policiais militares da base de Ponta Porã faziam uma fiscalização na MS-164, quando observaram que um veículo Hyundai H20 passou no quebra-molas da base PMR, aparentemente com excesso de peso, e estava sendo seguido um veículo Honda Civic.

A equipe policial deu ordem de parada aos veículos, porém, os condutores não obedeceram, iniciando acompanhamento tático, sendo necessário apoio da equipe PMR da base de Vista Alegre para abordagem.

Os condutores, ao avistarem a viatura de Vista Alegre no bloqueio, abandonaram os veículos às margens da rodovia e fugiram para uma região de mata.

Durante checagem nos carros, os policiais contaram que havia uma grande carga de drogas nos dois, sendo 645 kg de maconha e 6,9 kg de skunk.

Diante dos fatos, veículos e carga de entorpecentes foram encaminhados à delegacia. O prejuízo ao crime foi estimado em R$ 1.461.000,00.

