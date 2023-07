Polícia apreende carga milionária de pneus contrabandeados em MS

Quatro carretas acopladas a semirreboques carregadas com 284 pneus de origem estrangeira, foram apreendidas pelos policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira), na manhã de quarta-feira (19), na MS-379 em Dourados.

Os pneus estavam sem a documentação regular de importação e que tinham como destino final o estado de São Paulo.

Conforme as informações policiais, os militares realizavam bloqueio policial para fiscalização na zona rural do município, quando deram a ordem de parada aos condutores, que seguiam em comboio no sentido Laguna Carapã/Dourados.

Os quatro veículos seguiam com 16 pneus novos cada um, além das unidades carregadas nos semirreboques. Segundo os condutores, os pneus foram adquiridos na cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero e seriam revendidos em Presidente Prudente e Martinópolis, ambas no interior de São Paulo.

As carretas e os 284 pneus apreendidos foram registrados e entregues na Receita Federal de Ponta Porã. O prejuízo estimado ao crime foi superior a R$ 1 milhão.

