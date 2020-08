Polícia apreende carros e drogas em residência de youtubers da capital

As equipes de policiais civis da Primeira e Terceira Delegacia de Polícia Civil deram cumprimento aos Mandados de Busca e Apreensão Domiciliar expedidos pela Primeira Vara Criminal contra os youtubers Eduardo Razuk e Luan Marques Galasso com o objetivo de localizar drogas ilícitas, armas de fogo, aparelhos celulares, computadores e veículos relacionados à possível prática dos delitos investigados.

Conforme a polícia, na casa de Eduardo, dono do canal Bakstage que tem cerca de meio milhão de inscritos, foram encontrados 18g de substância análoga à maconha, que pertence ao colega de quarto do influencer. “O dono da substância foi autuado por porte de drogas para uso, assinou o termo de compromisso e foi liberado, ele responderá pelo fato”, alegou o delegado titular da 3ª Delegacia de Polícia de Campo Grande, Ricardo Meirelles.

Na casa de Eduardo foram apreendido vários arquivos de mídia, prendrives, cartão de memória, celulares, câmeras para comprovação dos crimes.

Além disso, três carros de Razuk também foram apreendidos por suspeita de alterações na estrutura deles. “Há suspeita de chipagem, turbinagem sem autorização do órgão competente, alteração na estrutura, motor, chassi, e suspensão. Essas alterações devem ser regularizadas junto ao DETRAN, caso não tenha essa autorização o veículo esta rodando irregularmente. Fizemos a apreensão cautelar, pois há a notícia de que os carros tiram rachas e correm pela cidade”, afirmou Meirelles. Os veículos só poderão voltar a rodar após serem periciados e constatado a regularização.

Já na casa de Johnny Hideaki Fuzita, foi encontrado um veículo Subaru que pertence a Luan Galasso, do canal PetrolHead. O proprietário da residência relatou que recebia, há mais de um ano, R$ 100 mensais para ocultar o carro do youtuber, o qual teria retirado as placas de origem paraguaia e desmontado o motor do automóvel.

No porta malas foram encontradas apenas algumas peças do motor do veículo.

Johnny foi preso em flagrante por receptação, na delegacia foi arbitrado a fiança de R$ 5 mil, o qual o suspeitou pagou e responderá em liberdade.

Luan foi autuado por contrabando e adulteração de sinal, foi indiciado hoje, mas não foi ouvido porque não foi localizado. “Pretendemos intima-lo nos próximos dias para que ele seja interrogado formalmente”, alegou o delegado.

De acordo com o delegado, a investigação contra os youtubers acontecia há meses, o que já resultou na prisão de Eduardo anteriormente. “Ele foi preso há alguns meses por receptação de um carro”, que no caso era um veículo que Luan havia contrabandeado.

Os sorteios realizados com os veículos também serão investigados, conforme Meirelles. “ A exploração de jogos de azar e de sorteio é privativo da União, o suspeito pode responder por uma contravenção análoga”, ressaltou.

