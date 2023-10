Polícia apreende celulares "penhorados" em troca de droga em boca de fumo

A Polícia Civil de Três Lagoas, por meio da 1ª Delegacia de Polícia de Três Lagoas, e Policiais Militares, prendeu em flagrante, nesta quinta-feira (26), um jovem de 19 anos pelo crime de tráfico de drogas. As informações são do Dourados News.

As equipes realizavam as diligências investigativas na região com base em informações obtidas por meio de uma denúncia anônima e inteligência policial, referente a um esquema de venda de drogas.

O jovem foi preso em flagrante após ele vender uma porção de drogas para um usuário, que foi autuado por posse de drogas para consumo pessoal e liberado mediante termo de compromisso.

No local, vários celulares “penhorados” na boca de fumo em troca de drogas, apetrechos para o preparo dos entorpecentes e dinheiro originário da venda dos produtos ilícitos foram apreendidos pela polícia.

Deixe seu Comentário

Leia Também