Polícia apreende combustível que era vendido ilegalmente em lava-rápido

A Seção de Investigações Gerais (SIG) da Polícia Civil de Nova Andradina, com apoio do Núcleo Regional de Inteligência (NRI), deflagrou na quinta-feira (12), uma ação após o recebimento de denúncias anônimas sobre a venda clandestina de combustíveis no município.

As informações apontavam que um estabelecimento comercial de polimento e lavagem de veículos, situado no bairro Centro Educacional, estaria sendo utilizado como ponto de comercialização irregular de gasolina e óleo diesel.

Durante a diligência no local, os policiais civis localizaram aproximadamente 300 litros de combustível, além de 58 galões vazios, utilizados para armazenamento e possível revenda.

Segundo apuração preliminar, o responsável pelo local, um homem de 40 anos, estaria receptando combustível de caminhões-tanque que trafegam pela rodovia, revendendo o produto ilegalmente em sua própria residência, inclusive em condições precárias de armazenamento.

A Polícia Civil prossegue com as investigações para apurar todas as circunstâncias dos fatos e responsabilizar os envolvidos.

