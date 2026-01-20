Polícia apreende contrabando na MS-145 e impõe prejuízo de R$ 224 mil ao crime

Fiscalização realizada pelo Batalhão de Polícia Militar Rodoviária (BPMRv/PMMS) na rodovia MS-145, na região do município de Angélica, resultou na apreensão de grande quantidade de mercadorias de origem estrangeira e em um prejuízo estimado de R$ 224 mil ao crime. A ocorrência é registrada na segunda-feira (19/jan).

De acordo com a Polícia Militar, os policiais deram ordem de parada a um veículo Fiat Linea, com placas de Jales/SP. Durante a vistoria, foi constatado que o automóvel transportava diversos volumes de mercadorias sem documentação fiscal, o que caracteriza os crimes de contrabando e descaminho.

Questionado pelos policiais, o condutor informou que a carga era oriunda do Paraguai, que realizava apenas o frete e que receberia R$ 1.500,00 para entregar as mercadorias na cidade de Dracena/SP.

Entre os itens apreendidos estão 140 volumes de isqueiros, 160 pacotes de cigarros da marca Garam, produtos de perfumaria, cadeados, cigarros eletrônicos e papel de seda para cigarro. As mercadorias são avaliadas em aproximadamente R$ 189 mil. O veículo foi avaliado em R$ 35 mil, totalizando um prejuízo estimado de R$ 224 mil ao crime.

Após contato com a Polícia Federal, os policiais foram orientados a encaminhar o veículo e as mercadorias à Receita Federal. O condutor é liberado após a realização dos procedimentos administrativos.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também