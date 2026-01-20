Menu
Menu Busca terça, 20 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov IPVA Jan26
Polícia

Polícia apreende contrabando na MS-145 e impõe prejuízo de R$ 224 mil ao crime

As mercadorias saíram do Paraguai e tinham como destino a cidade de Dracena/SP

20 janeiro 2026 - 10h36Vinícius Santos
Contrabando apreendido - Foto: DivulgaçãoContrabando apreendido - Foto: Divulgação  

Fiscalização realizada pelo Batalhão de Polícia Militar Rodoviária (BPMRv/PMMS) na rodovia MS-145, na região do município de Angélica, resultou na apreensão de grande quantidade de mercadorias de origem estrangeira e em um prejuízo estimado de R$ 224 mil ao crime. A ocorrência é registrada na segunda-feira (19/jan).

De acordo com a Polícia Militar, os policiais deram ordem de parada a um veículo Fiat Linea, com placas de Jales/SP. Durante a vistoria, foi constatado que o automóvel transportava diversos volumes de mercadorias sem documentação fiscal, o que caracteriza os crimes de contrabando e descaminho.

Questionado pelos policiais, o condutor informou que a carga era oriunda do Paraguai, que realizava apenas o frete e que receberia R$ 1.500,00 para entregar as mercadorias na cidade de Dracena/SP.

Entre os itens apreendidos estão 140 volumes de isqueiros, 160 pacotes de cigarros da marca Garam, produtos de perfumaria, cadeados, cigarros eletrônicos e papel de seda para cigarro. As mercadorias são avaliadas em aproximadamente R$ 189 mil. O veículo foi avaliado em R$ 35 mil, totalizando um prejuízo estimado de R$ 224 mil ao crime.

Após contato com a Polícia Federal, os policiais foram orientados a encaminhar o veículo e as mercadorias à Receita Federal. O condutor é liberado após a realização dos procedimentos administrativos.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Suspeito no momento que invadiu o prédio da prefeitura
Polícia
Suspeito que rendeu vigilante e roubou prefeitura de Caarapó é preso
Máquinas, cartões e até armas foram apreendidas
Polícia
Quadrilha que fraudou R$ 4 milhões em golpes da 'maquininha' é presa em Campo Grande
A reportagem segue acompanhando o caso
Polícia
Vídeo: Incêndio de grandes proporções atinge usina em Caarapó
Foto: Transportal Viagens
Polícia
Mulher é presa com droga e munições na rodoviária de Campo Grande
Polícia cumpriu mandado de prisão contra agressor
Interior
Polícia prende suspeito que tentou matar duas pessoas esfaqueadas em Ponta Porã
UPA Santa Mônica
Polícia
Denúncia expõe homem se masturbando e médico por assédio em UPA de Campo Grande
Corpo de Bombeiros atendeu a vítima
Polícia
Venda e devolução de cama termina com jovem esfaqueada por vizinha na Capital
Imagem ilustrativa
Polícia
Gestante leva diversas mordidas de pitbull em ataque no Jardim Noroeste
O homem permanece à disposição da Justiça e responderá pelo crime de importunação sexual.
Polícia
Homem é preso se masturbando em carro enquanto assediava jovem em Bataguassu
Hospital da Santa Casa de Campo Grande
Polícia
Dupla é espancada em briga generalizada no centro de Campo Grande

Mais Lidas

Crime aconteceu no bairro Nova Lima
Polícia
AGORA: Filho mata o próprio pai com tiro em briga no Nova Lima
Carro ficou marcado com os tiros
Polícia
AGORA: Atentado deixa carro crivado de balas e duas pessoas feridas na Nhanhá
Edilson foi morto a facadas
Interior
VÍDEO: Adolescente mata companheiro de trabalho a facadas em pousada de Miranda
A Energisa avaliará os danos internos no condomínio
Cidade
Pane elétrica em poste de luz provoca apagão e mobiliza moradores de condomínio