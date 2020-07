Polícia apreende drone e mochila que seriam usados para levar droga até presídio

Um drone foi encontrado, por um trabalhador rural, junto com uma mochila com haxixe em seu interior, nesta terça-feira (21), próximo da Penitenciária Estadual de Dourados (PED).

A Polícia Militar acredita que o equipamento e a mochila seriam usados para levar a droga para dentro do PED.

De acordo com a PM, Um trabalhador rural fazia a colheita em uma propriedade rural no distrito do Panambi e passou por cima de uma mochila com os materiais.

Uma equipe foi acionada para atender uma denúncia e foram até uma propriedade rural nas proximidades do presídio, onde localizaram o aparelho drone da marca Phantom em uma mochila com 113 esferas de haxixe.

O drone e a droga apreendidos na tarde de hoje foram levados para o 2º Distrito Policial de Dourados.

