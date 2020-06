Polícia apreende duas toneladas de carne imprópria com inspeção falsificada

Os Policiais Civis da Delegacia Especializada de Repreensão aos Crimes de Fronteira (Defron), apreenderam mais de duas toneladas de carne imprópria para o consumo nesta terça-feira (9), durante Operação Hórus na BR-463, entre os municípios de Dourados e Ponta Porã.

Os policiais fiscalizavam a rodovia quando observaram três indivíduos em atitude suspeita junto a um caminhão baú frigorífico às margens da rodovia.

Na abordagem, os policiais constataram que dois homens estavam carimbando as peças de carne com um carimbo de inspeção sanitária municipal de maneira irregular, uma vez que o procedimento deve ser realizado na ocasião do abate dos animais por profissional habilitado e no local do abate.

Os policiais solicitaram apoio de profissionais do IAGRO e da vigilância sanitária, tendo sido lavrado as autuações administrativas, além de toda carne apreendida ter sido recolhida pela Vigilância Sanitária para destruição, uma vez que foi considerada imprópria para o consumo.

Os três homens que estavam no caminhão foram encaminhados até a sede da Defron onde foram autuados em flagrante por crimes contra a relação de consumo, e como o crime não é cabível arbitramento de fiança na esfera policial, posteriormente encaminhados ao sistema penitenciário estadual, onde permanecem a disposição da justiça.

