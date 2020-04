Polícia apreende mais de 1 milhão de agrotóxicos

Um homem, 38 anos, foi preso e mais de 1 milhão de reais em agrotóxicos foram apreendidos nesta segunda-feira (13), em Dourados. O preso atuava como batedor e a pessoa que transportava a droga não foi encontrada.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, uma equipe avistou uma camionete que trafegava pela rodovia fez uma manobra brusca e entrou no estacionamento de um restaurante após perceber a presença da viatura policial.

Logo depois foi avistado uma segunda camionete que também realizou uma brusca manobra, no mesmo local do primeiro veículo, as atitudes chamaram a atenção dos militares que foram atrás do segundo automóvel.

Os agentes encontraram o veículo abandonado, ele estava carregado de agrotóxicos, uma carga avaliada em R$1.025.000,00. Dentro da camionete foi encontrado um rádio comunicador e o motorista não foi localizado.

Logo após a apreensão, a equipe voltou até o local onde estava a primeira camionete, dentro dela foi encontrado outro rádio comunicador sincronizado na mesma frequência do primeiro. O motorista do veículo admitiu que realizava o serviço de batedor para a carga de agrotóxicos.

O autor foi preso e encaminhado, juntamente com os agrotóxicos e os veículos, para a Polícia Federal de Dourados.

Deixe seu Comentário

Leia Também