Polícia apreende mais de 100 kg de maconha na MS-134 em Batayporã

A Polícia Militar Rodoviária (PMR), no âmbito da Operação Protetor/MS, apreendeu 101,1 kg de maconha dentro de um veículo abandonado, na tarde deste sábado (8), no km 149 da MS-134, em Batayporã.

A droga estava em um veículo, modelo Fiat Uno, com placas de Caarapó, que foi abandonado pelo motorista, que conseguiu fugir. A polícia continua buscando o condutor do automóvel.

A operação acontece em parceria com a Secretaria de Justiça e Segurança Pública (SEJUSP) e a Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça e Segurança Pública (SEOPI/MJSP).

O veículo e a droga foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Batayporã. O prejuízo para o crime organizado foi estimado em R$ 217 mil.

