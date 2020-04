Polícia apreende mais de meia tonelada de maconha

Dois homens foram presos e um adolescente apreendido transportando 460 quilos de maconha e 100 quilos de skank, nesta segunda-feria (13), em Iguatemi.

De acordo com a Polícia Militar (PM), Uma equipe do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) abordou um homem brasileiro e um adolescente paraguaio que estavam às margens da rodovia MS-180, junto com eles estavam uma Fiat Strada e Chevrolet Montana.

Após checarem os veículos, os policiais constataram que a Montana estava com placas falsas e que existia um Boletim de Ocorrência (B.O) de furto, registrado em Campo Grande.

Além disso, foram encontrados 100 quilos de skank e 460 quilos de maconha dentro do veículo, a droga estava dividida em grandes tabletes.

Um motociclista, 24 anos, foi abordado logo em seguida, ele revelou que era o proprietário da Chevrolet Montana. Já o adolescente paraguaio disse que ele e seu comparsa teriam sido contratados como batedores.

Eles não revelaram onde haviam pegado o entorpecente e nem mesmo para onde o levariam. Os dois homens e o adolescentes foram levados para a na Delegacia de Polícia Civil em Iguatemi.

