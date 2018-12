Polícia apreende moto e pneus em ônibus clandestino

Da Redação com Assessoria

A Polícia Militar e a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos (Agepan) encontraram uma moto e pneus carecas no bagageiro de um ônibus clandestino que levava 40 passageiros para o interior de Mato Grosso do Sul.

O flagrante foi feito na madrugada deste sábado (29),em Campo Grande após uma denúncia anônima e verificou que o ônibus não tinha condições para rodar na estrada. Segundo a Agepan, o veículo também não tinha autorização para realizar o transporte de passageiros. O responsável pela empresa de ônibus negou todas as denúncias.

De acordo com a Agepan, o ônibus não foi apreendido porque o órgão não tem estrutura para isso, mas reforçou que a empresa pode ser suspensa ou excluída do serviço de transportes em Mato Grosso do Sul.

Só este ano, foram aplicadas 23 multas por transporte clandestino em todo o estado.

