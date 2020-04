Polícia apreende quase 1 tonelada de maconha dividida em 9 motos

Quase uma tonelada de maconha foram apreendidas na noite desta quarta-feira (15), em Ponta Porã. A droga estava sendo transportada de forma dividida em nove motocicletas, apenas um condutor foi preso, os outros oito fugiram.

De acordo com a Polícia Militar (PM), agentes do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) avistaram oito motocicletas seguindo pela MS-386, e fila e todas com os faróis apagados.

Quando os militares realizaram a abordagem, os condutores abandonaram os veículos e fugiram para um matagal às margens da rodovia, as motos foram guinchadas e a droga apreendida para ser levada até a Polícia Civil em Dourados.

Já chegando na cidade, os policiais encontraram uma outra motocicleta, o piloto, 36 anos, disse que teria sido contratado para levar 50 quilos de maconha até Dourados.

Não foi informado se o traficante fazia parte do grupo que havia fugido anteriormente. Somadas, todas as apreensões resultaram em 989 quilos de entorpecente, sendo 816 quilos de maconha mais 123 quilos de skank.

A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron).

