Quase 1,5 tonelada de maconha foram apreendidas na última segunda-feira (16) em duas cidades de Mato Grosso do Sul. Nas duas ocorrências os traficantes conseguiram fugir dos policiais.

A primeira apreensão ocorreu na cidade de Água Clara, agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), localizaram uma camionete estacionada em um posto de combustíveis. Ao chegarem próximo ao veículo, um homem que estava no posto fugiu e não foi localizado.

Na caminhonete, os policiais encontraram diversos tabletes de maconha, que totalizaram 857 Kg a droga. Também foi descoberto que o veículo estava com placas falsas e registro de roubo em dezembro de 2019.

A segunda apreensão ocorreu em Três Lagoas (MS). Durante rondas, os policiais deram ordem de parada a um GM/Prisma, o condutor não respeitou os agentes e fugiu, iniciando uma perseguição.

Após alguns quilômetros o motorista saiu do veiculo e fugiu do local, não sendo encontrado pelos policiais. Dentro do GM/Prisma foram encontrados 552 tabletes também de maconha. Ao todo, 473,6 Kg foram apreendidos e encaminhados para a Polícia Judiciária local, juntamente com o carro.

