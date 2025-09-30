Polícia Científica conclui identificação de vítimas de acidente aéreo e agradece apoio do FBI

A Polícia Científica de Mato Grosso do Sul concluiu, nesta terça-feira (30), a identificação de todas as vítimas do acidente aéreo ocorrido na semana passada em Aquidauana. O último corpo identificado foi o do renomado arquiteto chinês Kongjian Yu, graças à colaboração internacional com o FBI (EUA) e a Seção Consular da Embaixada da China no Brasil.

De acordo com a nota, Yu foi identificado por meio de exame necropapiloscópico, com base nas impressões digitais coletadas em boas condições. O confronto foi feito com dados oficiais enviados pelo FBI, que mantinha registros do arquiteto no sistema norte-americano.

“A colaboração do FBI foi fundamental para garantir a precisão do processo pericial”, informou a Polícia Científica, que também agradeceu o suporte da Embaixada da China e do DRACCO (Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado) da Polícia Civil de MS.

Além de Yu, já haviam sido identificados os corpos do piloto Marcelo Pereira de Barros, do cineasta Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz e do produtor e diretor Rubens Crispim Júnior. Todos os corpos já foram formalmente reconhecidos e liberados às famílias.

A Polícia Científica ainda reforçou seu compromisso com a celeridade, precisão técnica e cooperação interinstitucional, e destacou que a atuação conjunta com órgãos nacionais e internacionais foi decisiva para a agilidade no encerramento dos trabalhos periciais.

