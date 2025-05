Polícia Civil alerta para golpe do falso advogado em MS; saiba como se prevenir

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul alertou a população sul-mato-grossense sobre o golpe do falso advogado, um dos mais novos aplicados no Estado e em que criminosos se passam por funcionários de escritórios jurídicos para enganar vítimas e obter dinheiro de forma fraudulenta.

Para aplicar o golpe, os criminosos entram em contato com as vítimas por WhatsApp, e-mail ou telefone, utilizando nomes reais de advogados e logotipos de escritórios, onde os criminosos afirmam, na maioria dos casos, que existem valores a serem liberados em processos judiciais, sendo necessário uma série de pagamentos via PIX para que a suposta liberação ocorra.

Deve-se ficar alerta à solicitação de pagamento sem aviso prévio, pressa ou urgência na transferência dos valores e contatos realizados por meios não oficiais.

As orientações da polícia é que, caso receba esse tipo de abordagem, não realize nenhum pagamento sem confirmar a veracidade da informação, verifique a identidade do advogado no site da OAB nacional e entre em contato diretamente com o escritório mencionado.

Se a tentativa de golpe for identificada, a vítima deve interromper o contato imediatamente, guardar todas as provas — como capturas de tela, áudios, comprovantes de pagamento e documentos recebidos —, registrar um Boletim de Ocorrência, presencialmente ou pela Delegacia Virtual de MS , e denunciar o ocorrido à OAB-MS .

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também