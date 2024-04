Polícia Civil apura causa do acidente e morte de motorista do Uno na BR-262

Ronaldo dos Santos de 43 anos, conhecido como "Branco", morreu na noite de quinta-feira (28), após colidir o Fiat Uno contra um ônibus de viagem na BR-262, entre Miranda e Bodoquena, próximo ao km 563.



Segundo informado pela Polícia Civil com detalhes do Corpo de Bombeiros, o ônibus estava na rodovia sentido Corumbá/Campo Grande e o Fiat Uno estava no sentido contrário.



O Uno conduzido por Ronaldo teria invadido a pista contrária e colidido frontalmente no ônibus, ele morreu no local e a esposa que estava presa às ferragens, foi socorrida pelos Bombeiros e levada para o hospital de Miranda.



O ônibus de viagem transportava passageiros da Bolívia. Cerca de três pessoas do ônibus ficaram feridas, sendo transportadas pelas ambulâncias para Miranda.



A Polícia Civil e a Perícia Científica estiveram no local e foram requisitados exames para estabelecer a causa da morte, bem como apontar as causas do acidente.



Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também