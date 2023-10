Polícia Civil cumpre mandado de prisão por tráfico de drogas no Zé Pereira

Na última sexta-feira (13), a Polícia Civil, por intermédio do Grupo de Operações e Investigações (GOI), localizou e prendeu um indivíduo que possuía em seu desfavor um mandado de prisão preventiva, pelo crime de tráfico de drogas, no bairro Zé Pereira, na cidade de Campo Grande.

A equipe policial obteve informação onde o indivíduo em questão estaria residindo e após confirmar a localização, realizou abordagem e logrou êxito em detê-lo. Em decorrência da detenção, o indivíduo foi apresentado de imediato à autoridade policial plantonista na Delegacia de Pronto Atendimento e Central de Flagrantes (DEPAC CEPOL), onde foi cumprido o mandado de prisão e o indivíduo ficou à disposição da justiça criminal.

