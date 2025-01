Polícia Civil de MG já identificou 37 das 41 vítimas de acidente na BR-116

A Polícia Civil de Minas Gerais informou neste domingo (5) que já identificou o corpo de 37 das 41 vítimas do acidente envolvendo um ônibus, uma carreta e um carro no dia 21 de dezembro, no km 285 da BR-116, na cidade mineira de Teófilo Otoni.

Segundo a polícia, as famílias já retiraram 36 corpos da sede do Instituto Médico Legal (IML) de Belo Horizonte, onde os corpos foram levados após o acidente. “A PCMG reforça que o acolhimento aos familiares e os esclarecimentos sobre o processo de identificação e liberação dos corpos continuam a ser realizados pelo setor de assistência social do Instituto Médico Legal, pelo telefone (31) 3379-5059”, disse a corporação em nota ao portal UOL.

O acidente se tornou a maior tragédia em estradas federais desde 2007, quando a Polícia Federal deu início da série histórica.

Segundo o Corpo de Bombeiros de MG, o acidente aconteceu por volta das 3h30, no horário local, e envolveu um ônibus, um carro e uma carreta que transportava uma pedra de granito, que é minerado na região.

Ainda conforme os bombeiros, o pneu do ônibus estourou, o motorista perdeu o controle da direção, bateu contra a carreta e um carro, que vinha atrás, acabou colidindo com o ônibus, que pegou fogo.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), no entanto, aponta que informações preliminares e vestígios no local demonstram que, possivelmente, um grande bloco de granito se soltou da carroceria da carreta e atingiu o ônibus, que vinha em sentido contrário ao caminhão. As autoridades seguem investigando a causa do acidente.

