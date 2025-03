A Polícia Civil, por meio da 1ª Delegacia de Jardim e do Setor de Investigações Gerais (SIG) de Dourados, deflagrou na manhã desta segunda-feira (17), uma operação que resultou no cumprimento de mandados de busca e apreensão em quatro endereços, relacionados a três alvos, situados na cidade de Jardim.

A ação teve como objetivo a coleta de provas relacionadas ao suposto atentado contra a ex-prefeita de Jardim, Clediane Areco Matzenbacker. Conforme as informações policiais, as diligências visaram coletar provas na casa da ex-prefeita e de pessoas ligadas a ela, já que as investigações apontaram que o crime teria sido forjado por um grupo político ligado à própria ex-candidata à reeleição.

A investigação tem por escopo elucidar a verdadeira dinâmica do fato criminoso, identificando com precisão seus autores, eventuais coautores e possíveis articulações envolvendo interesses políticos e ações fraudulentas ex-prefeita e pessoas ligadas a ela.

Durante a operação, foram apreendidos celulares pertencentes ao poder público municipal, que estavam em posse da ex-prefeita. Nos outros alvos, além de celulares, também foram encontrados dispositivos eletrônicos ligados ao crime de contravenção.

Todo o material apreendido será periciado. Os envolvidos foram ouvidos e o inquérito policial será encaminhado ao Ministério Público e Poder Judiciário.

