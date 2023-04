Polícia Civil deflagrou 90 operações nos 100 primeiros dias do ano

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul (PCMS) divulgou nesta terça-feira (18) o balanço geral do 1º Trimestre deste ano, que trouxe dados das operações, ocorrências, procedimentos, apreensões e atividades realizadas pela instituição nesses 100 primeiros dias de 2023.

O delegado-geral Roberto Gurgel de Oliveira Filho destacou que esse início de ano foi muito peculiar em relação aos primeiros dias de outros anos, e foi marcado por ocorrências mais brutais que o normal.

“Tivemos um primeiro trimestre extremamente peculiar sobre o ponto de vista policial, algumas coisas que foram acontecendo, que não estavam no nosso dia a dia de uma maneira tão intensa, de uma maneira tão frequente, mas principalmente, de uma maneira tão brutal”, comentou.

No total, esses 100 dias contaram com 90 operações realizadas, que totalizam, segundo Roberto, “praticamente uma operação por dia".

O período também contou com um total de 5.330 prisões, com 168 menores sendo apreendidos, em flagrante ou por meio de mandado, e 5.162 adultos sendo presos ou em flagrante ou por determinação da justiça.

Em todo o MS, foram apreendidos 54.407,2 quilos das mais diversas drogas, com 12,7 toneladas de entorpecentes incinerados.

Além disso, a PCMS totalizou 58.558 registros de ocorrências nesse início de ano, com 21.929 desses casos sendo fatos atípicos, como perda de documento e outros crimes não violentos, e 36.629 sendo fatos típicos, que são os demais crimes.

