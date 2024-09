Polícia Civil e Energisa deflagra a operação Lumens na Capital

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, em conjunto com a Energisa, deflagrou nesta quinta-feira (26) a primeira fase da operação Lumens, em Campo Grande, que busca reprimir o furto de energia elétrica na Capital.

A operação, realizada por intermédio da Decon (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo), GOI (Grupo de Operações e Investigações) e Garras (Delegacia Especializada de Repressão a Roubo a Banco, Assaltos e Sequestros), culminou na prisão de uma mulher de 47 anos, proprietária de um mercado de tamanho médio na região da saída para Terenos.

Segundo o delegado responsável pela ação, Reginaldo Salomão, titular da Decon, os locais fiscalizados foram escolhidos após análise prévia da Energisa. “Ao todo, foram vistoriados 27 pontos, sendo que em um comércio foi constatada irregularidade no padrão, o que fez com que a proprietária do estabelecimento foi presa em flagrante pelo crime de furto, previsto no art. 155,§3º, do Código Penal, que prevê pena de reclusão de 01 a 04 anos”, explicou.

Um total de 13 policiais civis e 11 equipes da Energisa participaram da operação. A previsão é que a segunda etapa da operação aconteça ainda neste ano.

O coordenador comercial da Energisa MS, Jonas Ortiz, explicou que a empresa seguirá com as ações de combate ao furto de energia.

“Seguimos com as ações de combate ao furto semanalmente em todo o estado. Intensificamos as fiscalizações, conforme já havíamos anunciado, entendendo que este rigor e disciplina são necessários para diminuir o número de furtos de energia, que não somente causa danos à rede elétrica, impacta na qualidade de fornecimento e eleva o custo da energia dos demais consumidores, mas principalmente pode colocar em risco a vida da população”, afirmou.

Além disso, Jonas ressalta que a prática traz prejuízos não só à concessionária, mas para toda sociedade, bem como traz sérios riscos de incêndio, expondo toda a população ao perigo.

