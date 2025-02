Polícia Civil e Militar desmantelam esquema criminoso em Ponta Porã

Uma operação conjunta da Polícia Civil e Militar desarticulou um esquema de furtos e receptação de motocicletas na região do Assentamento Itamarati em Ponta Porã, município na fronteira com o Paraguai.

A investigação teve início com a prisão em flagrante de um homem por furto, o que levou os policiais a descobrirem um segundo suspeito, F.A.R.V. (33), que estava envolvido em furtos recorrentes e no repasse de bens roubados para uma chácara.

O local era administrado por um terceiro, L.F. (30), e foi identificado como um ponto de armazenamento de materiais furtados e tráfico de drogas. Após diligências, a chácara foi localizada pelos policiais, que apreenderam duas espingardas, maconha, munições e outros objetos furtados.

O imóvel estava vazio, indicando a fuga recente dos suspeitos.

A Polícia Civil segue investigando o caso para identificar e localizar todos os integrantes do esquema criminoso.

