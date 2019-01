Polícia civil fecha 2018 com saldo positivo no combate ao crime

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul apresentou a prestação de contas do trabalho desenvolvido em 2018. Segundo a polícia civil, os resultados apresentados demonstram a atuação repressiva no estado, embora o ideal seria que os crimes não ocorressem.

O delegado geral da polícia civil, Dr. Marcelo Vargas Lopes parabenizou os servidores. “Os índices, principalmente na resolução dos crimes contra a vida, destacam uma Polícia Judiciária presente e atuante, no combate à criminalidade”.

Foram 238.274 ocorrências registradas, com média de 27 por hora. 74.539 investigações concluídas. 2.551 veículos recuperados. 20.992 pessoas presas, totalizando duas presas por hora. 335.791 quilo de drogas apreendidas. 24.090 armas e munições apreendidas.

Nos crimes investigados e elucidados o balanço aponta que 100% dos feminicídios foram concluídos. 62% de homicídios e 75% de latrocínios.

Para o delegado geral, a resolutividade de crimes reflete números positivos e decorrem dos investimentos que o governo do estado têm feito na melhoria da segurança pública, com investimentos na ordem de 115 milhões de reais, com pessoal, equipamentos e viaturas, dando suporte ao desenvolvimento dos trabalhos da Polícia Judiciária.

