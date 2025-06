Polícia Civil identifica fornecedor de drogas após prisão de passageira em viagem em MS

Uma operação policial das Delegacias de Paranhos e Amambai cumpriram mandado de prisão nas primeiras horas da manhã de hoje (14) no Bairro Novo Horizonte II, em Paranhos.

As investigações tiveram início após a prisão de uma mulher que levava entorpecente em um ônibus de viagem. A análise pericial dos dados extraídos do celular da mulher permitiu à equipe identificar o provável fornecedor que operava a partir de Paranhos.



Durante as diligências neste sábado na residência do suspeito, os policiais localizaram e apreenderam 860 gramas de substância análoga à “skunk”, droga de alto valor no mercado ilícito em razão da elevada concentração de THC.



O investigado foi preso e será responsabilizado por tráfico de drogas e associação para o tráfico. As investigações prosseguem com o objetivo de identificar outros possíveis envolvidos na cadeia criminosa na região de fronteira.

