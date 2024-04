Polícia Civil incinera drogas avaliadas em R$ 26 milhões em Caarapó

Foram incinerados pela Polícia Civil de Caarapó um montante de R$ 26 milhões em entorpecentes provenientes de crime organizado.

Cerca de duas toneladas de drogas, entre maconha, skunk e cocaína, decorrente de 3 meses de ações policiais na cidade Caarapó foram queimadas.

Substância também era produto de ações da pela Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal e pela própria Polícia Civil, através da Delegacia de Polícia de Caarapó.

Na ocasião estiveram presentes os representantes do Ministério Público e da Vigilância Sanitária, que acompanharam o trabalho da Polícia Civil.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também