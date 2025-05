Polícia Civil investiga morte de idosa de 61 anos com tiros na cabeça em um bar

Sarah Chaves, com Mídia News

Uma idosa identificada como Dalva Nunes, de 61 anos, morreu na tarde de sábado (3), após ser alvejada com tiros na cabeça em um bar na cidade de Cáceres, Mato Grosso.

De acordo com o boletim de ocorrência, testemunhas relataram que a vítima estava sentada no estabelecimento quando dois homens em uma moto pararam, o passageiro desceu do veículo, sacou um revólver cromado e atirou na direção de Dalva.

Ela foi atingida na cabeça e caiu no chão. Após o crime, os suspeitos fugiram e até o momento não foram localizados.

Polícia Militar acionou o Corpo de Bombeiros, que prestou os primeiros socorros e encaminhou a vítima ao Hospital Regional do município, mas não resistiu aos ferimentos.

A Polícia Civil investiga a motivação do assassinato e procura os assassinos.

