Polícia Civil mira em grupo que comprou sítio para fugir da PRF em Eldorado

Mirando em um grupo de traficantes, a Polícia Civil deflagrou a Operação Intactus, que desviava drogas da BR-163 e assim escapar de um ponto de fiscalização da PRF (Polícia Rodoviária Federal), Eldorado.

Conforme as informações policiais, a operação é proveniente de investigações que tiveram início no final do ano passado, quando foi possível identificar a logística de uma organização criminosa e de seus integrantes.

Os criminosos compraram um sítio às margens da BR-163 e criaram um caminho alternativo que desviava da base da PRF. Desta forma, conseguiam transportar a droga fugindo da fiscalização.

Durante as investigações, as equipes policiais conseguiram apreender 7,5 toneladas de “maconha”, três carros e um caminhão. Além disso, dois integrantes da organização foram presos.

Depois de finalizada as investigações iniciais, as autoridades representaram ao poder judiciário pelas medidas cautelares (mandado de prisão e de busca e apreensão), que foram deferidas e cumpridas. Ao todo foram expedidos 15 mandados de prisão e 23 de busca e apreensão, além do bloqueio de contas e sequestro de bens e valores.

Foi efetivado o sequestro de diversos bens móveis e imóveis, ultrapassando o valor de R$ 3 milhões e o bloqueio das contas e valores depositados em nome de todos os investigados.

A ação, coordenada pela Delegacia de Eldorado, contou com a participação de 24 equipes de todo o Estado, somando-se mais de 80 policiais civis.

O nome da operação se refere ao fato de que os criminosos se julgavam intocáveis, tendo em vista que em algumas ocasiões conseguiram desviar a rota e transportar a droga sem serem presos.

