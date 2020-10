Polícia Civil prende 14 pessoas no interior

Matheus Rondon com informações da assessoria

Na manhã desta terça-feira (6), a Delegacia de Polícia Civil de Jardim, com apoio das Delegacias Regionais de Jardim, Aquidauana, Dourados e Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron), realizaram uma operação denominada Tough.

A operação tinha como meta completar uma investigação encabeçada pela Delegacia de Polícia de Guia Lopes da Laguna, que durou mais de quatro meses, sobre o tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas nas cidades de Jardim, Guia Lopes da Laguna e Bela Vista.

Conforme as investigações, os envolvidos integram organização criminosa especializada no transporte, logística e comércio de drogas que saem da cidade de Bela Vista e chega até Jardim e Guia Lopes onde são preparadas para o consumo de usuários e comercializadas em vários pontos.

As informações foram levantadas por equipes da Delegacia de Guia Lopes da Laguna e do Setor de Investigações Gerais da 1ª DP de Jardim e, com base nestes dados, o juízo da comarca de Jardim expediu onze mandados de prisão e dezenove mandados de busca e apreensão domiciliar.

A operação resultou na prisão de 14 pessoas, apreensão de cinco armas de fogo, 67 munições, 563 gramas de pasta base de cocaína, 182 gramas de cocaína, 28 gramas de maconha e R$ 13.522,00 em dinheiro.

Ao todo, 55 policiais civis das Delegacias de Polícia de Guia Lopes da Laguna, Jardim, Bela Vista, Caracol, Nioaque, Bonito, Porto Murtinho, Aquidauana, Anastácio, Miranda, Bodoquena, Dois Irmãos do Buriti, Maracaju, Rio Brilhante e Dourados participaram da Operação.

Deixe seu Comentário

Leia Também