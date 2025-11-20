Menu
Polícia

Polícia Civil prende acusado de "se esfregar" em mulheres e adolescente em show gospel

O crime ocorreu em Três Lagoas e o suspeito foi detido em Paranaíba

20 novembro 2025 - 12h31Sarah Chaves, com TL Notícias

Um homem de 45 anos foi preso em Paranaíba em ação da polícia local juntamente com a Delegacia de Atendimento à Mulher de Três Lagoas (DAM), na quarta-feira (19), em cumprimento de mandado de prisão preventiva pela prática de importunação sexual contra quatro vítimas, sendo uma delas uma adolescente de 17 anos.

Conforme apurado, os fatos teriam acontecido na noite de 12 de setembro, quando um grupo de jovens de outro município viajou em uma van para participar de um show gospel em Três Lagoas. As vítimas estavam acompanhadas pelo pastor e demais membros da igreja.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, ao chegarem ao evento, três jovens ficaram próximas ao palco, momento em que uma pessoa considerada de confiança se aproximou das vítimas aproximando a região pélvica das nádegas de uma delas.

Em choque, a vítima duvidou que o fato estivesse realmente acontecendo, justamente pela relação de confiança e respeito que existia. Em seguida, o mesmo comportamento teria sido repetido contra outras duas vítimas.

Em razão da aglomeração e pouca luz ação não teria sido percebido por outras pessoas. Após se afastarem da multidão, uma das jovens começou a chorar compulsivamente, o que levou as demais a conversarem com ela. Nesse momento, todas revelaram que haviam sido vítimas da mesma conduta praticada pelo investigado.

Durante os primeiros passos da investigação, uma outra mulher de 25 anos compareceu espontaneamente à Polícia Civil, relatando ter sido vítima do indivíduo no mesmo evento religioso. Ela também afirmou que, diante da confiança que tinha nele, inicialmente duvidou da própria percepção sobre o ocorrido.

Durante a investigação foi apurado que outros crimes iguais foram praticados contra adolescentes em Jales em São Paulo, e apesar de não ter o registro formal o caso teria motivado a mudança do suspeito.

Diante da gravidade concreta das condutas, da pluralidade de vítimas identificadas e da necessidade de preservar a ordem pública, o Delegado responsável pela DAM de Três Lagoas representou pela prisão preventiva, que foi deferida pelo Poder Judiciário.

O mandado foi cumprido na cidade de Paranaíba/MS com apoio do SIG daquela cidade e o investigado encontra-se à disposição da Justiça.

