Polícia Civil prende autores de latrocínio

A atuação conjunta da Polícia Civil de Caarapó e Coronel Sapucaia resultaram na apuração do crime de latrocínio, que é o roubo com resultado morte, ocorrido na noite de sábado (23), com a prisão em flagrante de um dos autores no dia posterior ao fato e a prisão dos demais envolvidos nesta quarta-feira (27), na região de Coronel Sapucaia, fronteira com o Paraguai.

Assim que houve o conhecimento do desaparecimento do taxista Ademar Berlado Pereira, de 60 anos, iniciaram-se diligências para encontrar a vítima e esclarecer os fatos.

Na noite de sábado, os policiais encontraram Ademar na região da pedreira de Caarapó, já sem vida, com diversas perfurações de facas, golpes na cabeça e com parte do corpo queimado.

A perícia criminal foi acionada e compareceu juntamente com uma equipe de policiais ao local. Em continuidade às investigações, os policiais chegaram a Paulo Ricardo Caceres de Lima, de 20 anos, que em entrevista acabou assumindo a prática do crime.

Os demais autores foram presos na região da fronteira com o Paraguai, nesta quarta-feira (27), com recuperação do veículo subtraído.

Durante a operação ainda foram presos Flavio Martines Rodrigues, de 18 anos, e Guilherme Pereira da Silva, de 28 anos que estavam foragidos após a prática do delito de homicídio qualificado também em Caarapó no mês de agosto deste ano.

