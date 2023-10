Polícia Civil prende mulher por maus-tratos animais em Campo Grande

Uma mulher, de 22 anos, foi presa na manhã desta segunda-feira (2) em Campo Grande pela Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Ambientais e de Atendimento ao Turista (Decat), por maus-tratos aos animais.

A polícia foi acionada e ao chegar na residência, localizada no Bairro Universitário na Capital, encontrou uma cachorrinha em subnutrição, com a pele descamando, unhas grandes e feridas no corpo inteiro, além de uma ferida aberta na pata dianteira, com osso exposto e infestada de larvas.

Além disso, outros três animais também estavam vivendo em ambiente insalubre, com uma infestação de carrapatos pelo corpo.

Quando questionada sobre os animais, a autoria afirmou que era a tutora dos animais, e disse que estava tratando a cachorrinha com a ferida exposta, no entanto, não apresentou nenhum medicamento, nome do veterinário que atendeu o bichinho ou qualquer tipo de documentação do animal, como carteirinha de vacinação.

Dada a situação, o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) foi acionado para recolher o animal, além da Perícia Cientifica para materializar os fatos observados no local.

A tutora dos animais foi autuada e presa em flagrante pelo crime de maus-tratos qualificado. Ela foi conduzida até DECAT, onde foi formalizada sua prisão.

