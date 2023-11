Polícia Civil prende traficantes do Tijuca e Aero Rancho

Dois traficantes, sendo um no Jardim Tijuca e outro no bairro Aero Rancho, em Campo Grande-MS foram presos na noite desta sexta-feira (3), em ação da Polícia Civil, por intermédio do Grupo de Operações e Investigações (GOI).

Identificado como L.F.O.F de 21 anos foi preso no Tijuca, flagrado no exato momento em que retirava maconha de um esconderijo em via pública e repassava a um usuário. Com ele foram apreendidos R$ 120,00 e 11,4g do entorpecente.

Já no bairro Aero Rancho foi preso D.A.R.S também de 21 anos, estava comercializando maconha e cocaína em via pública, quando foi flagrado pelos policiais do GOI. Com ele foram apreendidos R$ 30,00, 7,8g de maconha e 8,8g de cocaína.

Os dois foram encaminhados para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro Especializado de Polícia Integrada (Depac Cepol).

