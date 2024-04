Polícia Civil publica portaria com diretrizes para investigação de crimes contra a vida em MS

Nova portaria foi publicada nesta quinta-feira, 09/05, no Diário Oficial do Estado, com o objetivo de regulamentar e fortalecer os mecanismos de investigação de crimes hediondos e homicídios no estado de Mato Grosso do Sul. A portaria está em consonância com a Lei nº 13.675, de 11 de junho de 2018, que instituiu o Sistema Único de Segurança Pública (Susp) e criou a Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social (PNSPDS).

De acordo com o Delegado-Geral da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, Roberto Gurgel de Oliveira Filho, a portaria traz diretrizes atualizadas sobre a investigação de crimes de homicídio tanto na capital quanto no interior do Estado. A regulamentação busca definir as atribuições das unidades policiais para a realização das investigações, evitando a solução de continuidade que tanto prejudica uma investigação policial.

Em Campo Grande, após os atendimentos preliminares de Polícia Judiciária realizados pelo plantão policial e/ou o Grupo de Operações e Investigações – GOI, os crimes de homicídios dolosos, tanto consumados quanto tentados, quando a autoria do crime for desconhecida, ficarão a cargo da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), vinculada ao Departamento de Polícia Especializada. Já os casos de homicídios consumados ou tentados, de autoria conhecida, serão conduzidos pelas delegacias da respectiva área, no âmbito do Departamento de Polícia da Capital.

Nos municípios do interior, as delegacias locais assumirão a função de investigar os crimes de homicídio, exceto em casos excepcionais determinados pelo Diretor de Polícia Especializada, conforme previsto no artigo 47 da Lei nº 12.218/2006.

Em relação às ocorrências de feminicídios, na capital as investigações de casos consumados ou tentados, de autoria conhecida ou desconhecida, serão de responsabilidade da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM), no âmbito do Departamento de Polícia Especializada. Já no interior, serão investigadas pelas Delegacias de Atendimento à Mulher (DAM), no âmbito do Departamento de Polícia do Interior, caso haja a unidade na respectiva comarca.

Nos casos de mortes decorrentes de intervenção policial envolvendo policiais civis, a DHPP será encarregada da investigação, assegurando transparência e imparcialidade no processo de apuração. A medida tem por objetivo garantir que os casos de confrontos envolvendo agentes de segurança pertencentes ao quadro da Polícia Civil sejam investigados de forma minuciosa e independente, assegurando a integridade e a confiança no trabalho de Polícia Judiciária.

A portaria entra em vigor imediatamente após sua publicação.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Saiba Mais Polícia GACEP recomenda padronização de procedimentos da Polícia Civil em MS

Reportar Erro

Saiba Mais Polícia GACEP recomenda padronização de procedimentos da Polícia Civil em MS

Deixe seu Comentário

Leia Também