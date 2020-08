Polícia Civil realiza incineração de 12,2 toneladas de drogas

Flávio Veras, com informações da assessoria

A Polícia Civil incinerou na manhã desta sexta-feira (21) 12.200 kg de maconha e 37,4 kg de cocaína. Todo entorpecente é proveniente de apreensões realizada neste ano em Campo Grande.

O trabalho foi realizado por intermédio da Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (Denar). Estiveram presentes ao ato de incineração, como manda a lei, delegados e equipes da Denar, promotor de justiça, peritos oficiais do IALF e fiscais da Vigilância Sanitária.

Em virtude do período de pandemia, todas as medidas de prevenção foram tomadas no ato solene. Essa incineração é a 5ª realizada pela delegacia em 2020 2020.

