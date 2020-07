Polícia Civil reproduz assassinato de comerciante em Corumbá

Flávio Veras, com informações da assessoria

Policiais civis de Corumbá fizeram, nesta sexta-feira (17), a reprodução simulada do assassinato da comerciante Liane Aparecida de Arruda, de 51 anos. O autor do crime, ex-funcionário da vítima, participou da reconstituição e apontou como agiu na ocasião.

O crime aconteceu na noite do último sábado (11) e o corpo foi encontrado na manhã de domingo (12). O trabalho foi coordenado pelos delegados Willian Rodrigues e Tatiana Zyngier e Silva e a área foi interditada para que o suspeito demonstrasse a dinâmica do crime.

Na ocasião, o criminoso teria ficado por cerca de 30 minutos na casa, e roubado R$ 9.500, joias, um computador com imagens de câmeras de segurança e o carro da vítima, um Volkswagen Fox, de cor preta.

Durante a reconstituição, os policiais conseguiram localizar a chave do carro da vítima, que havia sido dispensada pelo suspeito após rodar com o veículo pela noite inteira, após o assassinato.

A investigação apontou que a vítima tinha o hábito de levar funcionários em casa depois do fechamento do restaurante e na noite daquele sábado, o suspeito teria esperado por ela atrás de uma árvore. Quando a vítima recolheu o carro na garagem, ele aproveitou e entrou na casa, que fica ao lado do estabelecimento comercial. Ele estava encapuzado e rendeu a vítima.

O suspeito disse aos policiais que precisava de dinheiro para pagar dívidas e decidiu assaltar a comerciante. Ele contou ainda que estava sob efeito de entorpecente e que não pretendia matá-la, mas a vítima teria reconhecido sua voz e acabou morta com oito perfurações de faca no pescoço.

Do dinheiro que roubou, a polícia recuperou apenas 688 reais. Ele foi indiciado por latrocínio, que é roubo seguido de morte.

