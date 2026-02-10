Menu
Polícia

Polícia Civil recupera pá carregadeira avaliada em R$ 685 mil em Caarapó

Equipamento havia sido furtado em Jateí, em dezembro de 2025, e foi localizado em propriedade rural

10 fevereiro 2026 - 14h55Luiz Vinicius
Equipamento foi furtado em Jateí e recuperado em CaarapóEquipamento foi furtado em Jateí e recuperado em Caarapó   (Divulgação/PCMS)

A Polícia Civil recuperou uma pá carregadeira avaliada em cerca de R$ 685 mil que havia sido furtada no município de Jateí. O maquinário foi localizado na zona rural de Caarapó após trabalho de investigação conduzido pelo Setor de Investigações Gerais da Delegacia de Polícia de Caarapó, com apoio da Delegacia Regional de Naviraí.

O furto ocorreu em dezembro de 2025. A partir de diligências investigativas contínuas e análise de informações de inteligência, os policiais apuraram que o equipamento poderia estar oculto em uma propriedade rural de Caarapó, o que levou à intensificação do monitoramento na região.

Durante as diligências, as equipes utilizaram drones para o acompanhamento da área indicada e localizaram a pá carregadeira em um imóvel rural. O maquinário ainda apresentava sinais identificadores originais, o que confirmou que se tratava do bem furtado.

Diante da constatação, o equipamento foi apreendido e encaminhado para os procedimentos legais, com vistas à posterior restituição ao proprietário.

As investigações seguem em andamento para identificar e responsabilizar todos os envolvidos nos crimes de furto e receptação.

