Polícia Civil trabalha em Centro Integrado de Atendimento à Criança e Adolescente

Com o intuito de atender as crianças e adolescentes vítimas de crimes com maior agilidade, a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul inaugurou hoje (3), o Plantão Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao adolescente (Depca), na Depac Cepol, do Bairro Tiradentes.

O Delegado-Geral da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, Dr. Roberto Gurgel esclarece que nos últimos 45 dias, as salas de atendimento foram organizadas para atendimento específico, depoimento especial e registro de ocorrência de crimes praticados contra a criança e adolescente.



"A coordenadoria geral de perícias, fez a sala de atendimento especifico para eles, atendemos pouco mais de dois meses na Deam, foram 152 atendimentos nesse período, e agora temos um lugar mais privativo, estruturado e adequado, que servirá de pontapé inicial para o objetivo do Governo do Estado, que é construir o Centro Integrado de Atendimento à Criança e Adolescente". A Polícia Civil apresentou o projeto à Secretaria de Estado, Justiça e Segurança Pública (Sejusp) que cuidará dos trâmites para que o Centro seja colocado em ação.

O efetivo de policiais, delegados e servidores da Depac Cepol passará por uma capacitação específica na próxima semana, para atender os casos de crimes contra a criança e adolescente.

A delegada titular da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), Anne Karine, falou como a delegacia de plantão vai ajudar as investigações e condução dos casos. "Assim os processos já iniciam com especificidade, com um atendimento especial, em um ambiente acolhedor, faz com que a criança e o adolescente fiquem mais à vontade para narrar o crime, e chegarmos à conclusão", afirmou a delegada.

Apesar da unidade de plantão na Cepol a DEPCA, localizada nos Jardim dos Estados funcionará com prioridade nos dias da semana das 8h às 18h, enquanto o plantão funcionará na semana a partir das 18h, em finais de semana, pontos facultativos e plantões noturnos.

