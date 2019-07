Polícia cumpre mandados de prisão em aldeia da Capital nesta terça-feira

Com o objetivo de desarmar um grupo de origem indígena que estaria extorquindo outros moradores da Aldeia Água Bonita, em Campo Grande, a Polícia Federal deflagrou hoje (17) a operação Águas Turbulentas. Trinta e dois policiais cumprem quatro mandados de busca e apreensão na aldeia nesta terça-feira. A resolução foi expedida pela 5ª Vara Federal de Campo Grande.

As extorsões estariam acontecendo por meio de ameaças e violência física. Segundo a polícia, o trabalho investigativo teve início em março de 2016 a partir de denúncia de indígenas moradores da aldeia, sendo que diligências de campo levaram a identificação dos supostos autores dos delitos.

A operação foi batizada de “Águas Turbulentas” em alusão a atual situação da Aldeia Água Bonita. Com a ação, a Polícia Federal pretende retomar a paz no local, em razão do direito à tranquilidade de toda a comunidade indígena que vive no local.

