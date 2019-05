Polícia cumpre mandados em casa de PMs acusados de vender munição

A Polícia Civil cumpre mandados de busca e apreensão na casa de dois policiais militares acusados de vender munições em Dourados, nesta sexta-feira (31).



As buscas determinadas pela Justiça estão sendo cumpridas pelo Serviço de Investigações Gerais (SIG) da Polícia Civil, acompanhadas pela Corregedoria da PM.



Os alvos são o sargento reformado José Sampaio da Rocha e o soldado da ativa Valdemir da Silva. O comandante do 3º Batalhão da Polícia Militar em Dourados, coronel Carlos Silva, informou que o caso está sendo acompanhado pela Corregedoria-Geral da PM.



O delegado regional da Polícia Civil, Lupérsio Degerone Lúcio, confirmou a operação, mas disse não ter detalhes da investigação conduzida pelo SIG.



José e Valdemir são acusados de vender a criminosos da cidade as munições trazidas do Paraguai. O sargento reformado está sendo autuado em flagrante por tráfico internacional de munição, já que na casa dele foram encontradas munições de origem estrangeira calibre 38. O soldado foi levado para a 1ª Delegacia de Polícia para prestar depoimento.

