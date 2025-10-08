Menu
Polícia de Corumbá procura por criminosos acusados de tentativa de homicídio

Hélio Garcia e Daniel Brendon estão foragidos e possuem mandados de prisão em aberto

08 outubro 2025 - 13h23Luiz Vinicius
Criminosos estão sendo procuradosCriminosos estão sendo procurados   (Divulgação/PCMS)

Hélio Garcia da Costa, de 46 anos, e Daniel Brendon Rampagni de Souza, de 22 anos, estão sendo procurados pela Polícia Civil de Corumbá, a 426 quilômetros de Campo Grande, acusados de um tentativa de homicídio no mês de maio na cidade.

Detalhes sobre o crime e quem é a vítima não foram repassados pela polícia. Apenas dito que ambos possuem mandado de prisão preventiva decretados pela Justiça de Mato Grosso do Sul.

"Por se tratar de investigação em andamento, detalhes do caso permanecem sob sigilo, visando à preservação das provas e à eficácia das diligências policiais", destacou a nota da instituição.

As investigações conduzidas pela equipe da 1ª DP indicam que o crime foi planejado e executado em concurso de pessoas, estando relacionado a desavenças pessoais anteriores.

A Polícia Civil segue realizando diligências para localizar e capturar os foragidos e solicita a colaboração da população. Informações anônimas sobre o paradeiro dos suspeitos podem ser repassadas por telefone ou WhatsApp, pelo número (67) 3231-2810, canal direto da Polícia Civil de Corumbá.

