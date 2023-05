Polícia de MS se solidariza com mortes de agentes de delegacia no Ceará

Após um inspetor da Polícia Civil do Ceará, identificado apenas como Dourado, matar quatro colegas de profissão na madrugada deste domingo (14), dentro de uma delegacia no município de Camocim.



A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul manifestou profundo pesar pelo triste episódio. "Neste momento de dor, nos solidarizamos com a Polícia Civil do Ceará e com as famílias das vítimas.Reiteramos nosso compromisso com a segurança pública e com o trabalho diário de nossos colegas de todo o Brasil, que se dedicam incansavelmente a proteger a sociedade e a promover a justiça".



Caso



Dourado matou quatro de seus colegas,identificadas como: os escrivães Antônio Claudio dos Santos, Antônio José Rodrigues Miranda e Francisco dos Santos Pereira e o inspetor Gabriel de Souza Ferreira na Delegacia de Camocim



Após o crime, o suspeito, que estava de folga, fugiu do local em uma viatura, mas decidiu abandonar o veículo e se entregar no quartel da Polícia Militar.



Ainda não há informações o que motivou o suspeito a cometer o crime.

