Polícia desarticula esquema de tráfico em conveniência de Campo Grande

Ontem, terça-feira (16), Carlos Vinícius Oliveira Araújo, de 22 anos, e Adriana Vieira Teixeira, de 35 anos, foram presos pela Força Tática da 11ª CIPM no Bairro Monte Castelo, em Campo Grande. A prisão ocorreu após denúncias de que eles estariam utilizando a Conveniência Moreira, na Avenida Norte, como ponto de venda de drogas.

Segundo o Boletim de Ocorrência, a equipe policial, em patrulhamento pela Avenida Norte, estava em averiguação de uma denúncia no sentido de que a conveniência estivesse sendo usada como fachada para o tráfico de entorpecentes, com Adriana Vieira Teixeira como a responsável pelo local.

Carlos Vinícius Oliveira Araújo foi visto saindo do estabelecimento e abordado a cerca de 100 metros dali. Durante a abordagem, uma pedra de substância semelhante à cocaína foi encontrada próximo a ele.

Ao ser questionado, Carlos admitiu ser usuário de drogas e afirmou ter comprado a substância na conveniência, pagando R$ 50,00 a Adriana, que seria a dona do local. Ele também revelou a intenção de consumir e revender pequenas porções da droga na região.

Em seguida, os policiais diligenciaram até a conveniência, onde flagraram Adriana com várias porções de cocaína em suas mãos. Na gaveta do estabelecimento, foram encontradas 43 porções da substância. Durante revista pessoal, foram localizados mais quatro porções de cocaína, além de R$ 50,00, um telefone celular e três máquinas de cartão de crédito.

Além disso, foram apreendidos no local R$ 6,30 em moedas, um rolo de plástico filme e um rolo de plástico transparente. Questionada sobre os fatos, Adriana se reservou ao direito de permanecer em silêncio, alegando ser usuária de drogas.

Diante das evidências, Carlos e Adriana foram presos em flagrante e encaminhados à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (CEPOL) para os procedimentos legais.

