Polícia

Polícia desarticula maior rede de venda de 'cogumelos mágicos' do Brasil

Os alucinógenos eram enviados pelos Correios, em um esquema de vendas online com dropshipping

04 setembro 2025 - 13h36Sarah Chaves
Polícia Civil do DF prende organização criminosa que vendia cogumelos alucinógenos Polícia Civil do DF prende organização criminosa que vendia cogumelos alucinógenos   (Reprodução)

A Polícia Civil do Distrito Federal prendeu, nesta quinta-feira (4), nove pessoas ligadas a uma organização criminosa que vendia cogumelos alucinógenos com psilocibina, substância proibida pela Anvisa, para todo o país. Mais de 3 mil pacotes foram interceptados, a maioria enviada pelos Correios, em um esquema de vendas online com dropshipping.

Apontada como a maior rede do tipo já identificada no Brasil, a quadrilha operava a partir do DF, mas tinha como centro de produção galpões em Curitiba (PR), capazes de cultivar até 200 quilos de cogumelos por mês. Entre 2024 e 2025, foram identificadas 3.718 encomendas destinadas ao DF, somando mais de 1,3 tonelada da substância.

Os produtos eram vendidos em cápsulas, desidratados ou misturados ao mel, e promovidos por influenciadores e DJs em festas eletrônicas e redes sociais. O grupo chegou a patrocinar festivais para ampliar o alcance entre jovens consumidores. A polícia estima que o esquema movimentou R$ 26 milhões em um ano.

Os investigados responderão por tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, formação de organização criminosa, entre outros crimes ambientais e contra a saúde pública. A operação ocorreu em oito estados, incluindo o Distrito Federal, Paraná, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Pará, Santa Catarina, Espírito Santo e São Paulo.

