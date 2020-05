Polícia desarticula quadrilha que assaltou a padaria São Rafael

A Polícia Civil juntamente com a Polícia Militar desarticularam nesta quinta-feira (28), uma quadrilha responsável por um assalto na segunda-feira (25), à padaria São Rafael, no Bairro São Bento, em Sidrolândia.

Na ocasião, três indivíduos, usaram arma de fogo para render os funcionário e assaltar o local. Os assaltantes utilizaram de violência contra um cliente, que estava no estabelecimento no momento do fato, e levou uma coronhada na cabeça, que acabou derrubando a vítima no chão. Em seguida, foram até o caixa do estabelecimento, e levaram a quantia de R$ 1 mil.

Após o fato, as equipes policiais passaram a seguir os assaltantes, que estavam escondidos no Bairro São Bento, e durante a tarde de terça-feira (26), a equipe do SIG localizou um jovem de 18 anos, que confessou o crime e indicou onde os demais comparsas estavam escondidos.

Com o apoio da Polícia Militar, a equipe do SIG foi até o local indicado, onde capturou o segundo autor, de 20 anos, que também confessou o crime. No local foram encontradas ainda uma balaclava e roupas compatíveis com as utilizadas pelo grupo na noite da ação.

O terceiro autor fugiu da ação policial, e não foi encontrado até o momento. Os autores foram presos em flagrante delito pelo crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas.

