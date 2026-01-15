Polícia desmantela esconderijo de motos furtadas no bairro Nhanhá e prende casal

Em apenas 15 dias de 2026, Campo Grande já contabiliza 56 registros de furto de veículos, conforme dados da Secretaria de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul (Sejusp), por meio do sistema Estatística/SIGO. A média é de quase quatro ocorrências por dia na Capital.

Dentro desse contexto, uma ação da Polícia Militar (PMMS) resultou na prisão de um casal de suspeitos e na recuperação de três motocicletas furtadas, no bairro Vila Nhanhá, em ocorrência registrada na quarta-feira (14/jan).

A ação foi realizada por equipe do 10º Batalhão (10º BPM), após denúncia apontar que suspeitos estariam empurrando motocicletas para dentro de uma residência, sendo que uma delas estaria sem placa de identificação.

No endereço, localizado na rua Antônio Bitencourt Filho, os policiais visualizaram suspeitos do sexo masculino e feminino no interior do imóvel. Durante a tentativa de abordagem, três suspeitos do sexo masculino desobedeceram à ordem legal e conseguiram se evadir, tomando rumo incerto.

No local, permaneceu apenas a suspeita (mulher), que posteriormente foi identificada como companheira de um dos envolvidos. Diante da fuga, a equipe solicitou apoio de outras viaturas, realizando cerco nas imediações.

Durante as diligências, uma guarnição de apoio conseguiu localizar e abordar um dos suspeitos, que foi detido. Durante a revista pessoal, os policiais encontraram com o suspeito três munições calibre .22 da marca CBC, sendo duas intactas e uma deflagrada.

Com a suspeita, foram localizados objetos pessoais, a quantia de R$ 3.950,00 em dinheiro e um aparelho celular. Em buscas no interior da residência, os militares encontraram outros seis celulares.

Ainda no local, foi constatada a presença de três motocicletas no interior do imóvel, sendo duas CG Titan 160 e uma CB 300 Twister. Todas apresentavam registro de furto.

As motocicletas foram apreendidas e encaminhadas para a Defurv – Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos. O casal de suspeitos preso foi levado para a Cepol (Centro Integrado de Polícia Especializada), onde o caso foi registrado.

O endereço deverá ser investigado, diante da suspeita de que o imóvel estaria sendo utilizado como ponto de apoio para ocultação de veículos furtados em Campo Grande.

