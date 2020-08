Polícia desmonta acampamento e apreende armas de caça de grosso calibre

Policiais realizava fiscalização preventiva em rodovias vicinais e fazendas nas proximidades do rio Dourados e aprendeu um arsenal em um acampamento de caçadores à margem do rio no município de Deodápolis.

Durante a fiscalização a equipe visualizou uma gandola camuflada em um acampamento à margem do rio. Na vistoria, próxima à gandola, havia uma maleta escondida embaixo de uma galhada, que continha duas espingardas calibre 12, sendo uma de dois canos com dois gatilhos.

Também foram encontradas sete munições de calibre 12 e sete cartuchos de calibre 28. Próximo dali foi encontrada mais uma espingarda, marca Boito, calibre 28, de dois canos, sem numeração aparente.

Os policiais suspeitam que caçadores estavam acampados no local e fugiram por terem sido avisados da presença dos policiais. As amas, munições e a gandola foram apreendidas e o acampamento desmanchado.

A equipe fez buscas na região, para encontrar os criminosos, mas não houve êxito. O material foi encaminhado à delegacia de Deodápolis, que investigará a autoria dos crimes.

